ICMBio e IBAMA com apoio da Força Nacional intensificam a fiscalização – destruição assusta moradores e garimpeiros.

Quatro helicópteros com agentes ambientais e militares da Força Nacional estão atuando na região para combater os crimes ambientais. As equipes contam com dois helicópteros da Força Nacional e dois do IBAMA, e mais de dezenas de veículos adaptados para apoiar as operações em áreas de conservação [ Flona Jamanxim, Flona Altamira,Parque Rio Novo etc]. A base usada para esta operação é do IBAMA em Novo Progresso.

No último sábado (3), uma ação de fiscalização na Floresta Nacional (Flona) de Altamira verificou denúncia de exploração ilegal de madeira.

Leia:ICMBio -Força Nacional apoia ações de fiscalização na região

Foram vistoriados quatro ramais, onde se confirmou o corte seletivo de madeiras nobres, como ipê e jatobá, extraídas ilegalmente da Flona. A equipe ainda localizou escondido um trator esteira e uma motosserra utilizados para corte e retirada de toras. Além disso, foi encontrada abandonada no ramal uma caminhonete F4000 com ferramentas de manutenção do trator.

Na outra ocorrência, a equipe flagrou seis pessoas instalando cercas com madeira extraída ilegalmente na unidade e fazendo manutenção de ramal utilizando um trator esteira, preparando o local para recebimento de gado em uma área de pasto de quase mil hectares que foi desmatada e embargada em 2012. No local, havia uma casa em construção sendo utilizada como apoio aos trabalhadores.

Neta semana as ações se expandiram para região da Flona Jamanxim, maquinas usadas na extração de ouro por garimpeiros foram destruídas.

Vários garimpos são alvos da fiscalização, relatos via WhatsApp anunciam a destruição sem limites dos fiscais ambientais.

Em sua maiorias os garimpos existem antes da criação das áreas de preservação, a limitação das áreas [Flona, APA e Parque ] ainda tramita no congresso nacional sem solução,

Os fiscais ambientais em uso da aeronaves chegam e põe o terror, os moradores (garimpeiros), muitas vezes se escondem por falta de documentos na ausência eles destroem tudo, escavadeiras, tratores, acampamentos residenciais e alimentos são queimados pelos fiscais.

ATENTADO

No dia 19 de outubro, agentes de fiscalização do ICMBio que atuavam no interior da Floresta Nacional Itaituba 2, em uma vicinal próximo ao distrito de Caracol no município de Trairão (PA), foram ameaçados por moradores da região, que queimaram uma ponte e teriam disparado tiros para assustar os agentes. Os agentes haviam verificado desmatamento detectado por satélite e, no local, identificaram roubo de madeiras e palmito, com apreensão de bens envolvidos nos ilícitos e identificação dos infratores.

APOIO DA FORÇA NACIONAL

A decisão de mandar tropas militares federais à região da BR-163 foi tomada após reunião realizada no mesmo dia entre o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Além de conter a onda de violência contra os órgãos ambientais, a medida visa garantir a integridade dos agentes do ICMBio após o anúncio do comando da Polícia Militar do Pará de que só teria condições de manter seus homens no local até 29 de outubro.

Leia Também:Com apoio da Força Nacional ICMBio e IBAMA intensificam fiscalização ambiental na região

Portaria do Ministério da Segurança Pública da Presidência da República, publicada no dia 25 de outubro, autorizou o emprego da Força Nacional no auxílio às ações do ICMBio. Ela tem validade por seis meses, podendo ser prorrogada por igual período.

Com duração prevista até o fim do ano, com apoio da Força Nacional a operação Onda Verde tem ainda apoio do Ministério do Meio Ambiente que requereu uso da Força para atuar na região.

DESTRUIÇÃO REPERCUTIU NO SENADO

DESMATAMENTO

As imagens de satélite do Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real (Deter) orientam as equipes ambientais onde há concentração de alertas para que a fiscalização se intensifique nesses locais.

Segundo iBAMA , o aumento de alertas está relacionado à degradação por uso do fogo e por exploração seletiva da madeira. “O papel da fiscalização ambiental é fazer com que as áreas degradadas não sejam convertidas em corte raso [remoção total da floresta nativa em uma área] e que não exista uma atividade produtiva ilegal nessas áreas”.

TERROR COM DESTRUIÇÃO

População relata momentos de terror com ação dos fiscais ambientais na região.

A comunidade está apreensiva com atuação dos fiscais na região, neste caso imagens de destruição em um garimpo (Mutum) as imagens monstra a ação dos fiscais ambientais que destroem tudo.

Os garimpeiros enviaram relatos para o Jornal Folha do Progresso onde afirmam estar a mais de 30 anos nas arèas de garimpos, e alegam a falta de documentos de terras para legalização dos garimpos, culpam os órgãos competentes em emitir as licenças pela lentidão , “elas se emperram nos órgãos públicos e nós somos obrigados a trabalhar na ilegalidade”, argumentam.

O Governo não sabe de nossa vida sofrida , estamos perdendo tudo que conseguimos com anos de suor, uma covardia, uma falta de respeito com os garimpeiros, lamentou.

Fonte: Adecio Piran para o Jornal Folha do Progresso





