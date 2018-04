ICMBio Lança Edital Para Contratação de Brigadista e Chefes de Brigada para atuar em Novo Progresso

Seja um Brigadista em Novo Progresso

Todos os anos o Instituto Chico Mendes divulga amplamente seus processos de seleção para a formação das Brigadas de Combate e Prevenção a Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação. (Foto Divulgação)

Os futuros brigadistas deverão ter suas fichas cadastrais aprovadas para, somente então, ingressar no curso de formação, que terá aspectos teóricos e práticos como pontos fundamentais da avaliação final. As inscrições iniciam no dia 09 de Abril e vai até dia 13.

Em Novo Progresso os interessados devem procurar o escritório do ICMBio que funciona em anexo a sede do IBAMA. As inscrições iniciam no dia 09 de Abril e vai até dia 13 de Abril de 2018.

Somente será aceita a inscrição, se o candidato tiver entre 18 (dezoito) e 55 (cinquenta e cinco) anos; residir, preferencialmente, nas proximidades da Unidade de Conservação que abriu a seleção. apresentar no ato da inscrição toda a documentação exigida pela UC e não exercer cargo/função/emprego público ou privado; inclusive para servidores afastados por licença sem vencimentos.

O curso constitui-se de um número específico de vagas para brigadistas e chefes de esquadrão, para Flona Jamanxim em Novo Progresso e considerando a realidade de cada Unidade de Conservação que abre a seleção. O processo de seleção dos candidatos é realizado em duas etapas:

Pré-seleção: avaliação física e habilidades com o uso de ferramentas agrícolas. Os inscritos serão submetidos à pré-seleção, e apenas os aprovados poderão participar do curso.

Curso: Será realizado um curso de 40h para os pretendentes a vaga de chefe de esquadrão e brigadista, o qual determinará a classificação final dos participantes. O curso é gratuito.

