ICPET está no Senado articulando andamento do pedido de plebiscito para a criação do estado do Tapajós.

(Foto:Reprodução)-ICPET está no Senado Federal e confirmou andamento de pedido de plebiscito pró estado do Tapajós e solicitou aos senadores que defendam o projeto em plenário.

O Instituto Cidadão Pró Estado do Tapajós está no Senado Federal mobilizando apoio para tramitação do Projeto de Decreto Legislativo 508/2019 do Senador Siqueira Campos que convoca plebiscito para criação do estado do Tapajós.

Os Assessores Parlamentares do ICPET, Edward Luz e Vanice Torres Gomes, estão em mobilização no Congresso Nacional, confirmaram o andamento do PDL 508/2019, mesmo com o pedido de retirada da assinatura por parte do senador Zequinha Marinho. A confirmação dos nomes que subscrevem o Projeto, são feitas na hora do protocolo, o pedido de retirada precisa ser feito antes do protocolo, e, segundo Comissão de Constituição e Justiça, está sem efeito o pedido do senador no sentido de prejudicar a tramitação do projeto.

Foi solicitado, nesse primeiro momento, aos parlamentares, que defendam o projeto que convoca plebiscito para a criação do Estado do Tapajós, em plenário, o que obteve aceitação de alguns senadores e senadoras.

