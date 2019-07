Ideflor-Bio abre inscrição de PSS com vagas para Santarém, Oriximiná e Monte Alegre

Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio) — Foto: Divulgação

Inscrição encerra às 23h59 desta sexta-feira (12). As vagas aos municípios do oeste do Pará são para cargos de nível médio e superior.

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) abriu as inscrições para o primeiro Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preenchimento de vagas em vários municípios do estado, incluindo Santarém, Monte Alegre e Oriximiná. (Veja lista abaixo)

Veja os editais de nível fundamental, médio e superior do PSS Ideflor-Bio 2019

As vagas para os municípios do oeste do Pará são para cargos em nível médio e superior, mas também há vagas em nível fundamental em outros municípios. O processo de inscrição encerra nesta sexta-feira (12), às 23h59.

Vagas no PSS Ideflor-Bio para o oeste do Pará

Município Cargo/Função Nível Vagas

Santarém Técnico em Gestão Ambiental – Biólogo Superior 1

Monte Alegre Técnico em Gestão Ambiental – Biólogo Superior 1

Oriximiná Assistente Administrativo Médio 1

Fonte: Ideflor-Bio

O PSS ocorrerá em três fases: inscrição, de caráter habilitatório; análise documental e curricular, além de entrevistas de caráter eliminatório e classificatório. No ato da inscrição, o candidato deverá fazer o envio dos documentos no formato “.ZIP” para este endereço eletrônico. O tamanho máximo dos arquivos “.ZIP” é de 10 megabytes (MB). Já na terceira fase, as entrevistas serão realizadas presencialmente, no Ideflor-Bio dos municípios correspondentes às vagas pleiteadas.

De acordo com o edital, salários variam de R$ 998 a R$ 1.669,97, acrescido de auxílio alimentação e a Gratificação de Gestão Ambiental.

O acompanhamento do processo, divulgação dos resultados de cada fase e convocação para a subsequente, assim como o resultado final do PSS, serão divulgados na página do Instituto na internet. O resultado final do PSS deve ser publicado no dia 2 de agosto de 2019.

O contrato administrativo para preenchimento das vagas é temporário, terá duração de 12 meses e será regido com base na Lei Complementar Estadual nº 07, de 25 de setembro de 1991, podendo ser prorrogado por igual período e critério e/ou necessidade da administração. A jornada de trabalho será de 8 horas diárias, totalizando 40 horas semanais.

