Ideflor-bio abre Processo Seletivo para Belém e Altamira

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-bio) abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de quatro vagas de Técnico em Gestão Ambiental nos municípios de Belém e Altamira, com salários de R$ 3.005,95. As inscrições devem ser feitas entre os dias 22 e 23 de maio, exclusivamente no site do Ideflor-bio.

Para Belém, o PSS oferta duas vagas aos profissionais da Engenharia Florestal ou Agrônoma e uma vaga para Biologia; já em Altamira, a vaga ofertada é para Engenharia Florestal ou Agrônoma.

O PSS terá três fases. Além da inscrição, de caráter habilitatório, ocorrerão a análise curricular, prevista para o dia 24 de maio, e as entrevistas presenciais, prevista para o dia 29, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Para participar, os candidatos devem preencher alguns requisitos, dentre eles ter diploma legítimo na área de atuação pleiteada e não possuir vínculo jurídico com a administração pública estadual, federal, municipal e com os poderes legislativo e judiciário nos últimos seis meses.

A divulgação dos resultados de cada fase e convocação para a realização da fase subsequente, assim como o resultado final do PSS, também serão divulgados na página do Instituto na internet. A previsão do resultado definitivo é para o dia 4 de junho.

O preenchimento das vagas é temporário e o contrato tem validade de 12 meses, extensível por igual período. A jornada de trabalho é de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais e os candidatos precisam ter disponibilidade para viagens em missões do Instituto.

Confira o edital completo.

