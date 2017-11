Ideflor-Bio inscreverá voluntários para atuarem em área ambiental

Os candidatos devem ter idade acima de 18 anos e, preferencialmente, estudantes em nível técnico, Ensino Superior ou pós-graduação nos cursos de Turismo, Meio Ambiente, Ciências Sociais, Biológicas e outros relacionados à área ambiental e social. Também não devem fazer parte do quadro de servidores do Ideflor-Bio.

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) selecionará interessados em atuar como agentes ambientais voluntários em unidade de conservação.

You May Also Like