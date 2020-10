Ideflor – Bio realiza novo Processo Seletivo – Com vaga para Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Seleção é destinada ao preenchimento de 16 vagas ofertadas entre diversos cargos de níveis fundamental, médio ou superior; confira

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor – Bio) anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo, o preenchimento de 16 vagas, destinadas à contratação de profissionais em caráter temporário.

Há oportunidades entre os seguintes cargos, conforme as respectivas unidades de lotação:

Afuá: Técnico Gestão Ambiental – Biólogo ou Engenheiro Agrônomo (1);

Belém: Técnico Gestão Ambiental – Engenheiro Florestal (1); Técnico Gestão Ambiental – Engenheiro Agrônomo (1); Técnico Gestão Ambiental – Turismólogo (1); Assistente Administrativo (4);

Monte Alegre: Técnico Gestão Ambiental – Engenheiro Agrônomo (1); Assistente Administrativo (1); Auxiliar Operacional (1);

Santarém: Técnico Gestão Ambiental – Engenheiro Agrônomo (1);

São Felix do Xingu: Técnico Gestão Ambiental – Engenheiro Agrônomo (1);

São Geraldo do Araguaia: Técnico Gestão Ambiental – Biólogo ou Engenheiro Agrônomo (1);

Novo progresso: Técnico Gestão Ambiental – Engenheiro Florestal (1);

Tucuruí: Técnico Gestão Ambiental – Tecnólogo em Gestão Ambiental (1).

Requisitos e remuneração

Para concorrer as vagas ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade em níveis fundamental, médio ou superior, relativos ao cargo no qual pretende concorrer.

Ao ser contratado, o profissional de exercer funções em regime de 40 horas semanais, distribuídas em oito horas diárias, referente a remuneração mensal base no valor de R$ 1.669,97, além de gratificação de nível superior de 1.335,98, totalizando R$ 3.005,95, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 600,00. Vale ressaltar que, em determinados cargos, a remuneração será no valor de R$ 1.045,00.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever gratuitamente, no período de 6 a 15 de outubro de 2020, de forma eletrônica, por meio do site da Sipros – PA.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de análise documental e curricular, bem como realização de entrevista, de forma remota ou presencial, acordo com os critérios especificados no edital.

Vigência

O Processo Seletivo Simplificado terá a validade de três meses, com possibilidade de prorrogação, uma única vez, por igual período, a critério deste Instituto.

