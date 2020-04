Identificado corpo encontrado em vala -foi enterrado como indigente em Novo Progresso

(Foto:Jornal Folha do Progresso via whatsapp)- O corpo encontrado em uma vala no morro da Cascalheira na entrada da cidade ,sentido Sul de Novo Progresso, foi identificado por familiares da Vitima. Trata-se de Edson dos Santos, de 48 anos, morador de no Bairro Santa Luzia em Novo Progresso.

A primeira pessoa a identificar o corpo por foto foi a ex-mulher , na noite desta terça-feira(07),disse que ele morava sozinho. Outra identificação veio da irmã da vitima que reside em Londrina no Paraná, leu a reportagem no Jornal Folha do Progresso e reconheceu o corpo como do irmão Edson dos Santos. Perguntado pela reportagem a irmã de Edson , vendo a foto, imagina que poderia ser que ele teria ingerido álcool, e caiu no buraco depois tentou subir e veio óbito. Segunda a irmã da vitima ele deixou dois filhos e no último contato que teve com irmão ele disse que era morador da cidade de Itaituba.

Ele foi localizado entalado em uma vala na última esta sexta-feira (03), o local é usado para extração de cascalho na entrada da cidade de Novo Progresso para quem vem do Sul.

Delegado Dr. Daniel Mattos esteve no local e encontrou sem vida, o corpo foi encaminhado para necropsia. “Ele não apresentava ferimentos”, o corpo foi sepultado sem ser reconhecido,informou.

