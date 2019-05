Identificado os assaltantes do Sicredi em Castelo dos Sonhos- Um morto e um ferido!

“Um foi morto e outro ficou ferido em confronto com a policia militar”.

Assaltante morto

“Daniel Bispo Lopes”, irmão de Ronaldo morreu no confronto com a policia militar.

Conforme informações polícias em Anapú, Daniel tinha várias passagens pela polícia desde quando era menor de idade, por porte ilegal e envolvimento em crimes na região. Os dois estava sendo procurado.Todos residiam em uma vicinal na zona rural de Anapú, e já tinham antecedentes policiais. Um deles, inclusive, já era experiente no ramo de assaltos a banco e somava em sua ficha policial três ataques a agências bancárias.

Assalto

Um morreu outro ficou ferido após trocar tiros com à guarnições da policia Militar de Castelo dos sonho. Após assaltarem o banco e saírem com reféns, a viatura seguiu os assaltantes na rodovia BR 163, populares colocaram um caminhão para obstruir acesso em uma ponte, os militares que estavam no cerco foram revidados com tiros, no confronto um assaltante morreu (Daniel) e outro ficou ferido (Ronaldo), dois policias foram alvejados, o sub tenente Cruz o tiro atingiu o colete, outro PM recebeu tiro no braço , dois reféns foram atingidos, todos estão bem sem risco de morte.

Eles estavam fortemente armados, com espingardas, revólveres e munição. No momento em que a quadrilha enxergou os policiais, atirou e sofreu revide.

A policia Civil investiga a participação de outras pessoas, duas foram presas ouvidas em depoimento e liberados, o delgado responsável pelo caso ainda não divulgou se concluiu a investigação.

Dinheiro

Conforme informou o comandante do destacamento da policia Militar de Castelo dos sonhos, Sub Tenente Cruz ao Jornal Folha do Progresso, todo o dinheiro foi recuperado, no entanto o valor roubado ainda não foi divulgado pela agencia do Sicredi.

Esta é a primeira vez que se recupera todo o dinheiro de um assalto,disse Cruz.

