Identificado um caso suspeito de coronavírus em Novo Progresso

O prefeitura de Novo Progresso através da Secretaria de Saúde , confirmou que um morador da cidade está em isolamento por suspeita de coronavírus.

O caso foi identificado no município ao meio dia desta sexta-feira (20). O estado de saúde dele é estável, conforme a chefe da pasta.

“Estamos com um caso suspeito de Infecção por Coronavírus em investigação. Paciente encontra-se estável e ficará em quarentena de 14 dias domiciliar, sendo monitorado diariamente pela vigilância epidemiológica”, disse a Secretaria de Saúde Rosangela F.C Melo.

O prefeito macarrão (PL) pontuou que, antes da confirmação, uma série de informações falsas estavam sendo divulgadas. Porém , agora foi oficialmente confirmado o primeiro caso suspeito. “Recebemos a confirmação do primeiro caso de investigação sobre suspeita de coronavírus em Novo Progresso. Pedimos que não sejam disseminadas ‘fake news’. Que a população aguarde as manifestações oficiais do Município a respeito de qualquer informação sobre a pandemia”.

A reportagem o Jornal Folha do Progresso apurou que um homem de 36 anos que teve contato direto com um caso confirmado esta sob cuidados em quarentena em sua residência.

Aguardem mais informações;

Fonte: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

