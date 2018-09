Identificados mortos em colisão entre carro e carreta na BR-163 no MT

Guilherme Nunes da Silva, 28 anos, Tiago Cabral, 21 anos, e Luiz Carfi, 28 anos, são as vítimas da violenta colisão envolvendo um VW Golf prata e uma Volvo FH 460 banca, com placas de Jaciara, que ocorreu no perímetro urbano de Nova Santa Helena (123 quilômetros de Sinop), na rodovia federal, ontem à noite. Segundo informações da funerária Pax Norte, eles eram amigos de infância e serão os sepultamentos nesta segunda-feira de manhã, em Colíder.

O condutor do Golf foi socorrido em estado grave por uma ambulância e levado ao Hospital Regional de Colíder. Um familiar informou, esta manhã, ao Só Notícias, que ele passou por uma cirurgia para retirada de sangue do pulmão e segue internado em uma Unidade de terapia Intensiva (UTI). O motorista da carreta não teve ferimentos.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) vai apontar as possíveis causas da colisão. Com o impacto, o lado direito do Golf foi o mais atingido e ficou destruído. Ontem, a pista precisou ser interditada até o Corpo de Bombeiros fazer o desencarceramento dos corpos que foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou o acidente e controlou o tráfego de veículos.

