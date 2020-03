Identificados os 4 mortos em confronto com a Policia em Novo Progresso

Major foi alvejado no colete e salvo pelo carregador do Fuzil – (Foto:WhatsApp) –

A Polícia Militar confirma a ocorrência de confronto ocorrida no final da tarde desta quinta-feira(12), por volta das 18h30,no bairro Jardim Santarém em Novo Progresso, em que quatro suspeitos morreram.

A ação foi durante tentativa de fuga logo após assalto na residência do Major Campos da Policia Militar de Novo Progresso

Os ladrões usaram uma jovem para pedir agua, momento que outro estava escondido com uma arma em mãos tomou o celular do caseiro da residência. Ao relatar o fato ao Major, ele colocou o colete chamou reforço e saiu em uma motocicleta para ver se avistava os indivíduos. Eles percorreram um trecho saltando muros de diversas casas até o local do confronto, um terreno grande com vegetação e não habitado. Segundo Major, ao rondar uma matagal atrás de um murro escutou um tiro, que atingiu o carregador do fuzil que estava dentro do colete, as viaturas encostaram e trocaram tiro com os bandidos, em seguida foi chamado o SAMU , momento que foi constatado que os quatro já estavam mortos.

Assaltantes

Após as fotos serem divulgadas nas redes sociais, vitimas de assaltos enviaram mensagens de texto ao Jornal Folha do Progresso , reconhecendo alguns deles como assaltantes de residencia e comercio nos últimos dias.

Identificação dos mortos

A Jovem Cibely Oliveira da Silva, de 15 anos da cidade de Itaituba, Rodrigo Pinheiro Lopes, de 18 anos da cidade de Itaituba, Raimundo Manoel Monteiro Aires , de 17 anos morador do Bairro Pires de Lima em Novo Progresso, o quarto ainda não identificado é conhecido por Leo 666,todos com passagem pela policia.

Leia Boletim de Ocorrência Registrado na Delegacia de Policia Civil de Novo Progresso pelo Major Campos.



