Idosa de 103 anos se recupera da Covid-19 no PA e sai do hospital com acessórios da ‘Mulher Maravilha’; vídeo

Idosa de 103 anos se recupera da Covid-19 no Pará. — Foto: Reprodução

Ana Costa Silva estava internada em Castanhal e é a pessoa com mais idade a se recuperar da doença no estado, até então.

Uma idosa de 103 anos se recuperou da Covid-19 em Castanhal, nordeste do Pará.

Ana Costa Silva é a pessoa com mais idade no Pará a se recuperar da doença e deixou o hospital com acessórios da personagem ‘Mulher Maravilha’ nesta quarta (15).

Ela passou 23 dias internada em um hospital particular, recebendo cuidados da equipe médica. Além dos sintomas do novo coronavírus, ela também apresentava uma fratura no fêmur.

Ao receber a alta, ela recebeu flores da equipe de saúde e recebeu aplausos da equipe de plantão. E antes de sair da unidade de saúde, Ana Silva falou que a vontade dela era de voltar para casa e comer peixe e farinha.

Mesmo na maca ela fez uma dancinha antes de voltar para casa (veja no vídeo).

Por G1 PA — Belém

