Idosa de 82 é estuprada e espancada por vizinho

Um homem foi preso acusado de ter estuprado e agredido uma idosa de 82 anos em Bom Jardim, no Ceará, no último sábado (19). A vítima levou socos na boca e nos olhos e precisou ser levada com urgência ao Instituto Dr. José Frota. Ela está em estado grave.

Paulo Henrique de Oliveira Farias, 33, era vizinho da idosa e foi preso na residência da vítima. Ele foi autuado em flagrante por estupro qualificado. A polícia foi acionada após o assunto repercutir e populares tentaram fazer justiça com as próprias mãos contra Paulo Henrique.

As roupas da mulher agredida foram recolhida para análise do material genético.

Um dia após o ocorrido, um neto da idosa foi preso suspeito de matar Washington Ferreira. O neto alega que Whashington escondeu Paulo Henrique.

(Com informações de Diário do Nordeste)

