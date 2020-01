Idosa é agredida e tem todos os documentos pessoais levados durante assalto em Santarém

A aposentada Elizabete Mota, de 61 anos, foi agredida no rosto — Foto: Magna Santos/TV Tapajós

Caso aconteceu na manhã deste domingo (5) no bairro Prainha.

Uma idosa de 61 anos foi agredida e assaltada na manhã deste domingo (5) enquanto percorria uma das ruas do bairro Prainha, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima teve todos os documentos pessoais subtraídos.

À TV Tapajós, a aposentada Elizabete Mota contou que foi atingida com um soco. “Eu ia caminhando para pegar a balsa, quando dois homens em uma moto me abordaram, eu gritei, foi quando um deles anunciou o assalto e puxou uma faca. Depois ele me deu um soco, e meu óculos caiu, aí eu não consegui mais ver as coisas. Minutos depois apareceram umas pessoas da padaria, mas só olharam e foram embora”, disse.

Os assaltantes fugiram levando uma bolsa, onde estavam guardadas a identidade, o CPF, o cartão da aposentadoria, e outros objetos pessoais.

“Eu quero providências!”, disse a vítima.

Acompanhada dos familiares, a aposentada esteve na tarde deste domingo na 16ª Seccional de Polícia Civil, onde registrará a ocorrência e espera recuperar os documentos.

A idosa foi atendida no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) onde a médica receitou que ela use um colírio e retorne a unidade hospitalar caso não melhore.

* Colaborou Magna Santos, da TV Tapajós.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...