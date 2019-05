Idosa é assassinada e filho baleado em Trairão PA

Jandira, de 62 anos, morreu, e Francisco ficou ferido.(Foto:Reprodução)

Crime aconteceu no bar e residência das vítimas na madrugada deste domingo (5).

Uma idosa foi morta e seu filho baleado durante uma ação de criminosos na madrugada deste domingo (5), por volta das 2h30, no município de Trairão. De acordo com informações repassadas por uma das vítimas, Francisco Requison Oliveira, de 36 anos, filho da idosa morta, a ação começou pouco tempo depois de abrirem o bar, que funciona na Avenida Ulisses Guimarães, local onde também residia com sua esposa e mãe.

Francisco foi alvejado com um tiro no tórax, e relata que ouviu um segundo disparo que vinha do outro lado da rua, entretanto, não teria visto os autores dos disparos, que logo fugiram do local em um carro. Um dos tiros acertou a idosa Jandira de Oliveira, de 62 anos, que morreu no local.

Francisco foi encaminhado para a emergência do Hospital Municipal. Uma guarnição da polícia Militar realizou buscas pelo município com o objetivo de localizar os autores do crime, mas sucesso.

