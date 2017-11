Idosa é picada por cobra jararaca em Alvorada da Amazônia

No hospital da cidade, ela foi medicada com soro antiofídico e continua sob observação médica.

Segundo informações, ela estava fazendo limpeza na horta próximo a residência quando foi picado na perna pela cobra, que é venenosa e conhecida como ‘Jararaca’. Ainda de acordo com o filho José Carlos da Silva (Zezão Borracheiro) ela conseguiu mesma picada fisgar a cobra, logo foi socorrida pela equipe do posto de saúde da comunidade e de ambulância foi levada para o hospital municipal de Novo Progresso.

