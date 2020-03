Idosa morre ao cair do 15º andar de prédio de luxo em bairro nobre de Cuiabá

Uma idosa de 67 anos morreu, na noite da última sexta-feira (28), após cair do 15º andar de um edifício, localizado no bairro Goiabeiras, em Cuiabá. A vítima estaria sozinha no apartamento, quando houve o fato. – (Foto:Reprodução)

Uma unidade móvel chegou a ser acionada, mas ela já estava sem os sinais vitais.

Conforme as informações iniciais, a idosa estava sozinha no apartamento. O segurança do condomínio disse que ouviu um barulho forte e, quando foi verificar, encontrou a vítima caída. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.

Por enquanto, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que fez a liberação da vítima, trata o caso como suicídio.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia. No apartamento, não foi encontrado nenhum vestígio de arrombamento ou sinais que levem a crer que houve algum tipo de briga.

De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), em Cuiabá houve um aumento de 108% nos casos de suicídio. Em 2018 foram notificados 24 casos, enquanto em 2019 o número saltou para 50.

Olhar Direto separou uma lista de locais que ofertam atendimento psicossocial:

CUIABÁ

Centro de Atendimento Psicossocial Álcool, Drogas e Adolescência (CAPS Adolescer)

Segunda-Feira a Sexta-Feira, das 7h às 17h.

Avenida Romania, sem número – Bairro Jardim Europa

65 3617-1835 ou 65 3617-1836

Centro de Atendimento Psicossocial CPA (CAPS CPA)

Segunda-Feira a Sexta-Feira, das 7h às 17h.

Rua Pardal, Quadra 110 – Bairro CPA 4

65 3649-1968 ou 65 3649-6618

Centro de Atendimento Psicossocial 2 – Verdão (CAPS Verdão) – Atendimento Adulto

Segunda-Feira a Sexta-Feira, das 7h às 17h.

Rua Rio Grande do Sul, 504 – Bairro Jardim Paulista

65 3617-1830 ou 65 3617-1831

VÁRZEA GRANDE

Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD)

Segunda-Feira a Sexta-Feira, das 7h às 17h. Segunda-Feira a Quinta-feira, das 18h às 21h.

Avenida Castelo Branco, 2333 – Bairro Água Limpa

65 3688-3045 ou 65 98404-9468

Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil – Sérgio Luiz Ferreira da Silva (CAPSi)

Segunda-Feira a Sexta-Feira, das 7h às 17h

Rua Presidente Prudente de Moraes, 1130 – Bairro Ipase

65 3688-3046 ou 65 98464-6511

Centro de Atendimento Psicossocial Transtorno Mental (CAPS II)

Segunda-Feira a Sexta-Feira, das 7h às 17h

Rua Fenellon Muller, 579 – Bairro Centro

65 3688-3112 ou 65 98459-4676

Os endereços dos demais CAPS do estado de Mato Grosso podem ser

Tratamentos psicológicos a preços simbólicos são desenvolvidos em:

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) – (65) 3615-8492

Universidade de Cuiabá (Unic)

Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) – (65) 3688-6130

Faculdade de Cuiabá (Fauc)

Centro de Ensino, Pesquisa, Diagnóstico e Intervenção Psicológica – (65) 3025-2025

CVV

O CVV presta serviço voluntário e gratuito de prevenção do suicídio e apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Os cerca de 3 milhões de atendimentos anuais são realizados por 3.000 voluntários em 104 postos de atendimento pelo telefone 188 (sem custo de ligação), ou pelo site via chat ou e-mail. A entidade realiza também ações presenciais, como palestras, cursos e grupos de apoio a sobreviventes do suicídio – GASS (

