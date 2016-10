Idosa troca quimioterapia por viagem dos sonhos

Norma Bauerschmidt tinha 90 anos quando foi diagnosticada com câncer uterino terminal, em julho de 2015. Sua atitude foi nada convencional. Norma recusou tratamento e dedicou sua energia em planejar uma viagem de despedida pelos EUA.

Seus passos acabaram acompanhados nas redes sociais quando a página no Facebook criada pela idosa americana para contar histórias da viagem viralizou e atraiu mais de 400 mil seguidores.

Nora também aventurou nas regiões mais inóspitas dos Estados Unidos (Reprodução Facebook)

Ela passou um ano percorrendo o território norte-americano a bordo de um motorhome com o filho, Tim, e a nora, Ramie Liddle – foram mais de 20 mil quilômetros rodados em 34 dos 50 Estados do país.

A road trip chegou ao fim no último dia 30: em um comunicado no Facebook, a família anunciou a morte de Norma.

O câncer de Norma foi detectado em um exame de rotina realizado apenas dois dias depois da morte de seu marido, Leo, que estava hospitalizado com a mesma doença.

“Tim e eu estávamos vivendo na estrada por alguns anos e, quando Leo morreu, convidamos Norma para morar conosco. Ela precisou de apenas um minuto e meio para pensar”, brincou Ramie.

“Uma das primeiras coisas que fizemos foi comprar uma cadeira de rodas para ela. A partir daí, poderíamos ir para onde quer que ela quisesse”.

Foi de Ramie a ideia de criar a página no Facebook, batizada de “Driving Miss Norma”, em uma alusão ao título original em inglês do filme Conduzindo Miss Daisy (1989). “Era apenas uma forma de os parentes saberem onde estávamos. Norma ficou absolutamente chocada quando a página viralizou.

Ela conta que, à medida que a popularidade da idosa aumentava nas redes sociais, o trio de viajantes começou a receber convites e mais convites para eventos – de simples jantares na casa de seguidores a ingressos VIP para um jogo da liga profissional de basquete americana, a NBA.

Entre praias, parques e afins, Norma realizou um desejo de longa data: passear de balão. A nora conta que a sogra aproveitou ao máximo a viagem. “Ela teve um último ano de vida bem feliz. Era uma mulher simples, que nunca tinha recebido tanta atenção na vida.”

Em diversas fotos da página no Facebook, a idosa aparece sorrindo, comendo doces e bebendo cerveja. Em setembro, porém, sua saúde começou a piorar.

Tim e Ramie então pararam o motorhome na ilha de San Juan, no Estado de Washington, para que a idosa recebesse cuidados paliativos.

A última postagem da página no Facebook traz uma foto das mãos da idosa no leito de morte, acompanhada de versos do poeta persa do século 13 Rumi.

“A vida é um balanço/Entre segurar e deixar partir.”

(Com informações de BBC)

