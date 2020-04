Idoso abusa sexualmente de gêmeas de 10 anos e é preso

O homem foi sentenciado a nove anos e quatro meses em regime fechado (Foto:Divulgação)

O responsável por abusar sexualmente de irmãs gêmeas de 10 anos, Antônio Barroso da Silva, de 68 anos, foi preso em Manaus (AM). Ele deve responder pelo crime ocorrido em 2009.

O homem foi preso pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) em uma via pública da capital amazonense. No momento da abordagem, ele carregava documentos de identidade, sendo um deles falso.

Segundo a delegada Joyce Coelho, na ocasião do crime, as crianças, que eram vizinhas de Antônio, estavam na casa do idoso, pois a mãe delas era amiga da esposa dele. Quando ficou sozinho com as crianças, ele cometeu o crime.

Durante depoimento, Antônio admitiu a falsificação do documento e também vai responder por esse crime.

Antônio foi sentenciado a nove anos e quatro meses em regime fechado. Ele também foi indiciado por falsificação de documento público. O idoso foi encaminhado à Especializada para os procedimentos cabíveis e depois irá para o Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM).

