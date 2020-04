Idoso de 61 anos morre por Covid-19 em Sinop (MT); é a segunda morte registrada em 3 dias no município

Com este caso, são 11 mortes em decorrência da doença no estado.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) confirmou, nesta segunda-feira (27), mais uma morte por Covid-19 em Mato Grosso. Francisco dos Santos, de 61 anos, morreu nesta tarde, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, com o diagnóstico da doença. Essa é a 11ª morte no estado.

O paciente estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Sinop desde o dia 14 de abril. Segundo a equipe médica, Francisco tinha outras doenças. Essa é a segunda morte por Covid-19 no município.

Na última sexta-feira (24), o secretário-adjunto de saúde Wirciley Fonseca, de 45 anos, morreu, após ficar internado por quase um mês por coronavírus em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do município.

De acordo com o último Boletim Epidemiológico da SES, Sinop possui 19 casos confirmados de coronavírus. As outras mortes causadas em decorrência da Covid-19 em Mato Grosso envolveram residentes dos municípios de Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Aripuanã, Rondonópolis, Mirassol D’ Oeste, Barra do Garças e paciente do Rio de Janeiro, que estava em Mato Grosso.

Mato Grosso registrou 256 casos de Covid-19 até esta segunda-feira (27), segundo a SES. Onze pessoas morreram.

