Idoso de 63 anos é cortado a golpes de facão em região de garimpo

(Foto:Reprodução)- A GUPM composta pelos militares CB Marcio e SD Jairo foram informados por volta das 19hrs do último domingo (02/12/2018), de que na comunidade São José ocorreu uma tentativa de homicídio no baixao de Porto Seguro a 10 km da comunidade. Após a veracidade do fato onde a vítima Sérgio Rodrigues dos Santos de 63 anos de idade, teve vários golpes de facão e sendo socorrido para o posto local e encaminhado para o Município de Jacareacanga.

