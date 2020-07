Idoso de 63 anos morre em colisão entre carro e motocicleta

O impacto fez com que o idoso caísse da moto e batesse com a cabeça no meio-fio da rua (Foto:Reprodução)

Na tarde desta quarta-feira (22), o idoso Antônio Andrade de Oliveira, 63 anos, morreu em um acidente de trânsito, quando a motocicleta que ele pilotava atingiu um carro em Paragominas, município no sudeste paraense. O homem, que era agricultor, morreu no local, antes que pudesse ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito de Paragominas (Demutran), o caso foi por volta das 16h, no bairro Jardim Atlântico, mais precisamente na Rodovia dos Pioneiros. Testemunhas contaram que a colisão entre o carro e uma moto modelo Traxx JL, cor vermelha, ocorreu quando o idoso tentou entrar na avenida vindo de uma rua transversal e foi atingido pelo outro veículo.

O impacto fez com que o idoso caísse da moto e batesse com a cabeça no meio-fio da rua, ficando imóvel enquanto o socorro se deslocava. Quando a ambulância do 1º Grupamento de Proteção Ambiental dos Bombeiros chegou, os socorristas constaram a morte de Antônio.

O condutor do carro modelo Fiat Toro, vermelho, ficou no local até a chegada das autoridades, e segundo os agentes do Demutran, não apresentava sinais de consumo de bebida alcoólica. O carro dele ficou com a frente destruída pelo impacto.

Agentes de trânsito e a Polícia Militar fizeram levantamentos no local para analisar como ocorreu o acidente e colheram vários depoimentos de testemunhas situação. O motorista do carro não sofreu ferimentos e prestou depoimentos na delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como morte acidental.

Por:Redação Integrada

