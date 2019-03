Idoso de 64 anos confessa autoria de assassinato de jovem no bairro Ipanema, em Santarém

Idoso de 64 anos se apresentou espontaneamente a delegacia de Polícia Civil e confessou a autoria do crime — Foto: Polícia Civil/Divulgação

O idoso se entregou espontaneamente na quinta-feira (7). À polícia, ele contou que foi abordado pela vítima, que tinha a intenção de roubar seu relógio de pulso.

Um idoso, de 64 anos, se apresentou espontaneamente na quinta-feira (7) a delegacia de homicídios de Santarém, no oeste do Pará, e assumiu a autoria da morte de Douglas Alves da Cruz, 18 anos, conhecido como “Macaco”, ocorrida no dia 12 de fevereiro. O jovem foi encontrado morto com um ferimento feito à faca, em uma rua do bairro Ipanema.

Em depoimento à polícia, Elias de Sousa contou que caminhava pelo bairro quando foi abordado pela vítima, que tinha a intenção de roubar seu relógio de pulso. Então, ele usou uma faca, instrumento que, segundo ele, portava para pegar palha, e golpeou a vítima uma única vez.

Segundo o delegado Dmitri Teles, este é o desfecho das investigações, que já apontavam que o idoso era o autor do crime. O idoso foi liberado após prestar depoimento. “Não haviam elementos que justificassem uma prisão preventiva nesse momento. O seu Elias já tem mais de 60 anos, tem vários problemas de saúde, e deixá-lo preso poderia colocar em risco a saúde dele. Ele está colaborando nas investigações e se colocou à disposição da polícia”, informou Dmitri.

Em Santarém, os casos de homicídio têm sido elucidados pela Polícia Civil, contabilizando um índice de resolutividade acima de 80%.

