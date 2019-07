Idoso de 64 anos é preso em flagrante por venda de drogas em Novo Progresso

Foto: Polícia Civil/Divulgação – Um homem de 64 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (19) por tráfico de drogas em Novo Progresso, em via publica.

Antônio Marques Pereira 64 anos, conhecido como ” vovô do tráfico”, foi preso agora a pouco, após denuncia que o mesmo comercializava drogas na cidade, foi preso em via pública, pela guarnição da moto patrulha no comando do Sargento Maduro, Soldados Walter e Gilberto.

Com ele foi encontrado uma certa quantia da droga que estava sendo comercializada.

Antônio foi encaminhado para flagrante na policia Civil de Novo Progresso.

