Idoso de 64 morre morre atropelado por carro ao tentar atravessar BR em Marabá

(Foto:Reprodução) – Homem foi atingido perto do quartel do Corpo de Bombeiros

O dia em Marabá já começou com um acidente fatal no trânsito, que tirou a vida de um idoso de 64 anos na manhã desta terça-feira (29). José Machado dos Santos foi atingido por um carro ao atravessar a rodovia BR-230, a Transamazônica, e morreu antes de ser socorrido. O homem não estava na faixa de pedestres.

Segundo o 5º Grupamento Bombeiro Militar, o acidente foi por volta das 6h, no bairro Cidade Nova, a 300 metros do quartel da instituição. “Nós mesmos ouvimos a batida e seguimos para o local, pois foi muito perto. Mas quando chegamos, o idoso já estava morto”, disse o tenente Antunes. Uma ambulância do Resgate (193) chegou ao local apenas para confirmar o óbito.

Ainda segundo os bombeiros, o condutor do carro prata que atingiu o senhor José ficou no local aguardando as autoridades. Os militares acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi quem assumiu a ocorrência e ouviu o motorista.

O corpo do idoso foi removido pela Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Marabá.

