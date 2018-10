Idoso de 70 anos é pego, em flagrante, abusando da neta de 11 anos

Irmão da criança chegou em casa e flagrou o avô. Idoso foi preso

(Foto: Ilustração: J. Bosco / O Liberal) – Um homem de 70 anos foi preso na tarde desta quinta-feira, 25, em Benfica, distrito de Benevides, acusado de estupro de vulnerável. Segundo a polícia, José Maria Cardoso foi flagrado abusando sexualmente da neta, de onze anos de idade. Ele foi encaminhado para a Unidade Integrada Pró Paz (UIPP) e autuado em flagrante.

O crime ocorreu na residência da família, localizada na passagem Nova União, no centro de Benfica. Segundo informações da Polícia Civil, um irmão da vítima, também neto do acusado, chegou na casa por volta das 14 horas e, quando entrou em um dos quartos, flagrou o idoso abusando da criança.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem, conduzindo-o em seguida para a UIPP do Murinim. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça. Em depoimento, José Maria disse que essa foi a primeira vez que praticou o crime. As investigações do caso continuam.

Por: Redação Integrada ORM 25 de Outubro de 2018 às 21:31 Atualizado em 25 de Outubro de 2018 às 23:03

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...