Idoso de 71 anos infarta e morre após ir para motel com mulher de 26 anos

Na tarde da última terça-feira (04), um homem de 71 anos morreu após infartar dentro de um dos apartamentos do Motel “Chamego”, em Manaus. As informações dão do portal CM7.

O idoso entrou no motel acompanhado de uma jovem de 26 anos, que foi a primeira a correr para fora do apartamento gritando e pedindo socorro dos funcionários.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e chegou rapidamente ao motel, onde constatou a morte do homem, que não teve divulgado pela Polícia.

A mulher que entrou no motel como acompanhante não teve o nome divulgado e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil do bairro para prestar esclarecimentos depois que o corpo do idoso foi removido do local.

(Com informações do portal CM7/ Amazonas)

