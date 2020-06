Idoso de 78 anos morre após ser espancado pelo filho com transtornos mentais em Vigia

Após cinco dias internado, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital (Foto:Reprodução)

Uma tragédia familiar que se desenrolou ao longo dos últimos dias terminou com a morte de um idoso de 78 anos e a prisão de seu filho de 22 anos, um jovem com transtornos psicológicos acusado de matar o próprio pai em Vigia de Nazaré, nordeste paraense. O rapaz atacou o pai, Elias Martins, na terça-feira (26), espancando e perfurando a barriga do genitor em um ataque de raiva.

Após cinco dias internado, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu, com o filho sendo finalmente localizado neste domingo (31) pela Polícia, horas depois da morte do pai.

Segundo o sargento Garça, da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM),quem fez o relato da situação que acabou na morte de Elias foi a filha da vítima e irmã do agressor.

A mulher contou para a Polícia que o pai teria negado dar dez reais para seu irmão, que sofre de problemas mentais, e isso teria desencadeado a fúria do rapaz. Ele espancou o idoso e, usando um pedaço afiado de madeira, perfurou a barriga de Elias perto do umbigo. Após as agressões, o jovem fugiu.

O idoso foi socorrido por parentes e levado ao Hospital Municipal de Vigia, sendo depois transferido ao Hospital de Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti, em Belém, mas chegou sem vida na capital, pouco depois da meia-noite deste domingo.

Pela manhã, já sabendo que o idoso tinha morrido, as buscas pelo filho se intensificaram, e ele foi encontrado na orla do município. “Ele já tava cercado por populares revoltosos, que queriam linchá-lo, mas intervimos e conseguimos acalmar ele. Ele não reagiu com violência, até porque, ajudamos ele naquele momento”, disse o sargento Garça.

Dividida entre velar o pai morto e defender o irmão acusado de homicídio, a filha de Seu Elias levou para a polícia um laudo que comprovava que o jovem sofre de transtornos mentais, como esquizofrenia (CID-F29). Por causa do documento, a Polícia achou melhor acionar o 17º Grupamento Bombeiro Militar para sedar o rapaz e, em seguida, ele ser transportado, com apoio da Secretaria de Saúde de Vigia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), para a Fundação Hospital de Clinicas Gaspar Vianna, também em Belém, para receber atendimento psiquiátrico.

