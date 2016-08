Idoso de 82 anos é preso com droga em mala e diz ter recebido R$ 500

Um idoso de 82 anos foi preso nesta terça-feira (30), na BR-364, em Santo Antônio de Leverger, a 35 km de Cuiabá, após ser flagrado com 6 kg de droga. Ele estava em um ônibus de transporte interestadual com uma mala com os tabletes de maconha e foi pego durante revista da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no veículo.

A mala estava fechada com cadeado e o passageiro não tinha a chave, segundo a PRF. Os policiais abriram a bagagem e encontraram a droga, que estava envolvida com fita adesiva de cor parda e dentro de um saco de lixo preto.

À polícia, o idoso confessou que a bolsa era dele que tinha recebido R$ 500 de uma mulher para fazer o transporte da droga.

Ele saiu de Coxim (MS), onde pegou a droga, e pretendia levá-la até a Rodoviária de Cuiabá, onde a encomenda seria entregue a uma pessoa que o aguardaria no local.

O passageiro disse não saber o nome completo da pessoa que pegaria a droga.

Com ele, a PRF apreendeu R$ 460 e 17 dólares. Após o flagrante, ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Federal. Deverá responder por tráfico de drogas.

G1 MT

