Idoso de 83 anos é agredido ao tentar entrar sem máscara em supermercado no Pará

Idoso é agredido ao tentar entrar em supermercado sem máscara, em Paragominas — Foto: Reprodução/TV Liberal

Vítima tenta forçar entrada no estabelecimento, mas acaba empurrado por segurança e cai na calçada. Paragominas tem quatro casos confirmados de Covid-19.

Um idoso de 83 anos foi agredido ao tentar entrar sem máscara em um supermercado, no bairro Jardim Atlântico, em Paragominas, sudeste do Pará. O fato aconteceu nesta terça-feira (21) e foi gravado por câmeras de segurança. A vítima teve ferimentos leves e registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil do município.

Prefeitura emitiu decreto que determina o uso obrigatório de máscaras nos estabelecimentos comerciais depois da confirmação de quatro casos de pacientes com a Covid-19 no município.

De acordo com as imagens, o idoso está em frente ao supermercado. Inicialmente ele teria sido impedido de entrar pelo segurança do local porque estava sem máscara. Sem perceber as orientações, o idoso tenta entrar outra vez, mas é empurrado e cai na calçada. Um dos clientes que viu a cena discute com o segurança.

Segundo os familiares, que não quiseram grava entrevista, a vítima tem problema de visão e audição e estava sozinho no momento da agressão porque mora próximo ao supermercado. Após a queda, o idoso apresentou ferimentos nos braços e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

“É necessário ter todo um cuidado para lidar, para abordar, principalmente com essas pessoas que estão trabalhando na área de segurança, explicar a razão e vão encontrar essa resistência. Agora se essas pessoas não estão preparadas para lidar com essa resistência, elas não estão preparadas exercer esse tipo de trabalho” explicou Úrsula Mascarenhas, defensora pública.

Em nota, a direção do supermercado Porto Alegre informou que o segurança que agrediu o idoso é de uma empresa terceirizada e que já foi solicitado o afastamento. A direção do supermercado também pediu desculpas ao cliente.

Confusão na agência da Caixa

Na segunda-feira (20), um homem tentou entrar sem máscara na agência da Caixa Econômica de Paragominas e exigiu receber atendimento sem seguir as medidas preventivas. A Policia Militar foi acionada para controlar a tumulto.

“Existe uma lei, um decreto municipal que proíbe a entrada nos estabelecimentos e a gente concordando ou não é lei. Então nós temos que nos pautar por critérios científicos, enfim. Todo o mundo está fazendo isso e não teria porquê Paragominas ser diferente”, concluiu Úrsula Mascarenhas.

Por G1 PA — Belém

