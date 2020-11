Idoso de 90 anos morre após ser atropelado por carreta enquanto atravessa BR-163 em Santarém

Vítima identificada como Antônio da Conceição morreu no local. Acidente aconteceu na tarde deste sábado (28).

Acidente aconteceu neste sábado (28) — Foto: Redes sociais

Um idoso de 90 anos morreu após ser atropelado por uma carreta na BR-163 em Santarém, no oeste do Pará. O caso ocorreu por volta das 15h deste sábado (28) quando o homem tentava atravessar a rodovia.

O acidente aconteceu na comunidade Cipoal, em frente a uma igreja católica. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para atender a ocorrência. O motorista da carreta permaneceu no local e prestou socorro à vitima.

De acordo com populares, por conta da idade avançada, o idoso atravessou a rodovia com dificuldades. Um carro ainda conseguiu desviar da vítima, mas a carreta acabou acertando o idoso.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos provocados pelo acidente e acabou morrendo.

Por Dominique Cavaleiro e Zé Rodrigues, G1 Santarém — PA-28/11/2020 19h36

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...