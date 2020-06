Idoso é encontrado morto com marcas de pauladas em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto>WhatsApp) – Um idoso de 67 anos foi assassinado nesta sexta – feira (12), no bairro Santa Luzia, em Novo Progresso. A suspeita inicial é que Claudinei Baldo Filho , 67 anos, tenha sido morto a pauladas. O corpo dele foi encontrado na rua Presidente Vargas , por volta das 09h00mn do dia 12 de Junho de 2020. O corpo da vítima foi removido para o hospital Municipal onde passou por laudo médico ,foi encontrado marcas – possivelmente de pauladas.

