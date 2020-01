Idoso é encontrado morto dentro de sua residência, no bairro do Guamá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Sinval Teixeira da Silva, de 66 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa, localizada na Travessa Francisco Monteiro, entre a rua dos Mundurucus e passagem São João, no bairro do Guamá, nesta quinta-feira, (23).

You May Also Like