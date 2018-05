Idoso é morto com tiros nas costas enquanto jogava dominó

Um idoso foi morto com pelo menos 4 tiros enquanto jogava dominó nas proximidades de um clube no município de Pacajá, sudoeste paraense, por volta das 17h30 desta sexta-feira (25).

Segundo testemunhas, a vítima foi identificada como José Janes Prestes Paes estava jogando dominó nas proximidades do clube Pisadinha, no bairro Alto Bonito, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram do local.

O garupa da motocicleta desceu do veículo e começou a atirar contra José Janes, que foi atingido, caiu sobre a mesa de dominó e morreu no local. Os executores fugiram.

De acordo com moradores, a vítima era conhecida por atuar com a grilagem de terras.

