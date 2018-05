Idoso é preso ao tentar abrir conta bancária com documentos falsos

Manoel Cunha Ferreira, 65 anos, foi preso em flagrante, na tarde desta segunda-feira (28), por envolvimento em um esquema de fraude para sacar valores em dinheiro referentes a benefícios previdenciários, em Belém.

Ele foi preso no momento em que tentava abrir uma conta em uma agência bancária na avenida Senador Lemos, na capital paraense.

A gerência do banco percebeu a fraude em um documento de identidade apresentado pelo acusado e acionou a Polícia Civil, que efetuou a prisão.

Segundo a delegada Karina Campelo, titular da DPRCT, trata-se de crime de tentativa de estelionato.

Além da carteira de identidade falsa, foram apreendidos uma carta em nome do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e um comprovante de endereço falso.

A documentação estava em nome de outras pessoas.

O preso foi ouvido em depoimento na DPRCT, sediada no prédio da Denarc, no bairro do Telégrafo. As investigações serão aprofundadas para apurar a fraude.

