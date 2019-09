Idoso é preso por estupro de criança de sete anos em Tucuruí

Homem teria abusado de outras crianças da vizinhança, oferecendo dinheiro e doces para as vítimas (Foto:Reprodução)

Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento às Crianças e Adolescentes (Deaca), com apoio da Superintendência Regional de Tucuruí deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de Manoel Salvador da Silva, acusado do crime de estupro de vulnerável continuado e aliciamento. O idoso foi preso por de meio-dia desta terça-feira (24), no município do sudeste paraense.

Os crimes passaram a ser investigados pela Deaca Tucuruí quando chegou a denúncia de que havia ocorrido um abuso sexual envolvendo uma criança de sete anos, que era continuamente atraída pela oferta de dinheiro por parte do acusado, que residia em sua vizinhança, no bairro Santa Isabel.

Segundo a Polícia Civil, oferecendo dinheiro, o indiciado induzia a criança a ir até a sua residência e lá abusava sexualmente dela. Apesar da família não ter apresentado a qualificação do abusador, as investigações policiais chegaram ao homem por meio de denúncia anônima de pessoas da vizinhança. Diante dos indícios robustos de materialidade e autoria, foi feita a representação pela sua prisão preventiva, a qual foi cumprida nesta terça.

De acordo com relatos de moradores, o idoso morava sozinho e aliciava crianças do bairro com doces e pequenas quantias em dinheiro. Quando as crianças entravam na casa, eram abusadas sexualmente. Preso, Manoel segue à disposição da Justiça

Por:O Liberal

