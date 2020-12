Idoso engravida a mulher, a cunhada e a sogra ao mesmo tempo

Ele disse que não quer se separar de nenhuma e se elas não se importa ele vai viver com as 3.(Foto:Reprodução)

O idoso Ozeias Ferreira Costa de 76 anos morador de Araguaína Município no Tocantins, está vivendo um drama depois de ter se envolvido com a mãe (49) e a cunhada (22) da própria esposa (29) e de ter engravidado as três ao mesmo tempo.

Segundo o relato dele, tudo aconteceu depois da esposa que está grávida, trazer sua mãe e a sua irmã para lhe ajudar durante sua gestação. Oito meses depois, ele ficou em choque quando viu que a cunhada e a sogra também estava grávida. Mas ficou feliz por se tornar pai.

O idoso que tem 12 filhos do último casamento, disse que é muito bom de papo e por isso conseguiu conquista as 3. Ele disse que não quer se separar de nenhuma e se elas não se importa ele vai viver com as 3.

Com informações do site: TOPFIVETV/23 Dez 2020

