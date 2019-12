Idoso investigado por estupro é assassinado com 10 facadas em MT

Dois homens foram vistos na casa da vítima e um deles teria cometido o crime.

Carlos Dinei Rodrigues da Silva , de 62 anos, foi morto em Cláudia — Foto: TV Centro América/Reprodução

Um idoso de 62 anos foi assassinado na casa dele, na cidade de Cláudia, a 608 km de Cuiabá, no sábado (28).

Carlos Dinei Rodrigues da Silva foi encontrado caído na área da residência dele.

Ele foi assassinado com aproximadamente 10 golpes de faca.

De acordo com a polícia, a vítima tinha duas passagens por estupro de vulnerável.

“Dois homens estiveram no local e um deles o esfaqueou. Foram, ao menos, 10 facadas. Ele tinha envolvimento com a prática de estupro e a Polícia Civil investigará se o crime tem relação [com os estupros]”, declarou o perito Leandro Valendor.

Até o momento ninguém foi preso e a polícia investiga o caso.

Por Karen Dencker, TV Centro América

30/12/2019 16h55

