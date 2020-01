Idoso morre após ataque de abelhas em zona rural de Nova Ipixuna, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Anael Mizael Machado morava com familiares na área onde foi atacado pelos insetos. Ele sofreu choque anafilático, uma reação alérgica grave, que provocou edema de glote, inchaço que leva ao fechamento da região da garganta. As outras duas pessoas que foram feridas têm quadro de saúde considerado estável. Por G1 PA — Belém 11/01/2020 15h13

Homem de 63 anos teve reação alérgica intensa após o ataque de abelhas e morreu. outras duas pessoas também foram alvo dos insetos, mas passam bem. Um idoso de 63 anos morreu após ter sido atacado por abelhas, na zona rural de Nova Ipixuna, sudeste do Pará. Duas pessoas que estavam com o idoso também foram vítimas dos insetos e tiveram que ser hospitalizadas em Marabá. O caso ocorreu na terça-feira (7).

