Idoso morre após ser atropelado por juíza no nordeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Um idoso de 70 anos morreu após ser atropelado por um veículo conduzido pela juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) Cíntia Walker Beltrão da Silva, no começo da tarde do sábado (26), no município de Nova Timboteua, no nordeste do Pará. A vítima é Manoel Vidal da Silva. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (28) pela Polícia Civil.

Segundo informações preliminares dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o acidente aconteceu por volta de 12h40, na PA-342, próximo do ramal de Vila Mapiva. O idoso, que estava de bicicleta, tentava atravessa a via quando foi atropelado pela juíza. Com o impacto da colisão, o idoso foi arremessado para o acostamento. Ele morreu ainda no local, sem chance de receber atendimento médico. A bicicleta utilizada pelo idoso ficou parcialmente retorcida.

A condutora que atropelou o idoso, após o acidente, se apresentou espontaneamente na delegacia de polícia da localidade para realização de procedimentos legais. O corpo da vítima foi removido e encaminhado para exames de necropsia no Instituto Médico Legal (IML) na tarde de sábado.

