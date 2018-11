Idoso morre sufocado ao fazer sexo oral em adolescente

(Foto: Divulgação) – Um idoso, identificado como João Aparecido, de 74 anos, morreu após ser sufocado enquanto realizava sexo oral na namorada, uma adolescente de 17 anos.

João trabalhava como vigia em um posto de gasolina, ele mantinha um relacionamento amoroso com a jovem. Após terminar o seu expediente, ele foi até a casa da namorada com o objetivo de fazer uma surpresa à jovem e também passar a noite por lá.

Durante o momento de intimidade do casal, o idoso foi fazer sexo oral na namorada, mas ela acabou prendendo a cabeça dele contra a sua vagina para que ele não terminasse, e após alguns minutos nessa situação, o idoso acabou passando mal, ficou sem ar e morreu.

A jovem chegou a chamar o Serviço Móvel de Urgência (Samu), mas nada pode ser feito. Vizinhos então chamaram a polícia, e a adolescente foi apreendida. Ela pode responder pelo crime diante da justiça criminal.

(Com informações do CM7)

