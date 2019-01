Idoso morre sugado por colheitadeira em Mato Grosso

Foto: Reprodução -Um trabalhador do campo, identificado como Anibel Antunes, de 60 anos, morreu na última terça-feira (22) após ser sugado por uma colheitadeira, no Assentamento Paloma, no município de Brasnorte (585km de Cuiabá). Ele era morador de Campo Novo, onde será velado e sepultado.

De acordo com informações do site ‘Portal Campo Novo’, as informações preliminares são de que o trabalhador havia saído da cabine para ir para a frente da colheitadeira, com o objetivo de desobstruir a plataforma, e neste momento foi sugado.

A Polícia Civil de Brasnorte e a Perícia Oficial de Identificação Técnica (POLITEC) de Tangará da Serra estiveram no local. Eles vão apurar a fatalidade e emitir uma nota nos próximos dias, informando a causa da morte.

Fonte:Cenario MT

