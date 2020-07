Idoso que se afogou nas águas do Rio Tapajós é resgatado

(Foto:Ascom/PM) – Um idoso de 64 anos que estava se afogando no Rio Tapajós, no município de Aveiro, região sudoeste do Pará, foi socorrido pelos militares do 71º Pelotão Destacado de Polícia Militar (71º PDPM), na noite da última segunda-feira (20).

O salvamento ocorreu com a ajuda de uma canoa que estava próxima dos militares.

Os policiais promoviam o policiamento na orla da cidade quando escutaram o pedido de socorro. A equipe observou que alguém estava se debatendo na água e, em razão disso, tomaram uma decisão rápida para salvar a vida da vítima. Enquanto o cabo Arnaldo Pinto e o soldado Everson Almeida procuravam ajuda, a sargento Sandra Circosk e o cabo Ari Santiago utilizaram um barco que estava no local para se aproximar da pessoa.

“Mesmo com a canoa cheia de água, nós remamos e fomos até o homem que tentava, desesperadamente, se apoiar num isopor para se salvar”, relatou a sargento Sandra Circosk. A militar conta também que no momento que chegou próxima do idoso, agarrou ele pelas mãos, pois o mesmo estava cansado e largou o objeto que segurava.

“Ele tentou se apoiar na canoa, mas tendo em vista a profundidade do rio e o risco da embarcação virar, eu segurei firme a mão dele e não larguei até que o mesmo estivesse fora de perigo”, explicou a sargento Sandra, que está prestes a completar 23 anos de serviço. A policial disse ainda que instantes depois os outros dois militares chegaram com apoio e toda equipe acompanhou o idoso até a superfície.

O cabo Ari Santiago também participou do salvamento e comentou sobre como foi viver aqueles minutos de tensão. “É gratificante ter vivido essa experiência, pois não tem como a gente ver alguém pedindo ajuda e se omitir, principalmente quando se trata de cidadão”, explicou o militar.

Os militares verificaram que o idoso estava com sinais de embriaguez e por ele ter engolido muita água, conduziram o mesmo até o Hospital Municipal de Aveiro. Na unidade de saúde, o idoso foi avaliado e em seguida liberado, sendo conduzido pelos policiais até sua casa.

O idoso disse aos militares que saiu para pescar, quando sua embarcação afundou. Ele informou que passa bem e parabenizou a ação dos militares que foi essencial para que ele estivesse vivo.

Com informações da Agência Pará

