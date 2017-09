Idoso que sumiu após encontro na internet é achado dopado no Rio

“Graças a Deus essa alma abençoada por Deus viu meu pai, percebeu que não era morador de rua e o ajudou. Quando ele começou a voltar a si, deu comida, deu água e quando ele conseguiu dizer o nome do meu trabalho, ligou para lá e avisou”, disse, em entrevista ao G1, o filho do idoso, Fernando Santos da Cruz, de 30 anos.

Dois dias depois de desaparecer após um encontro com uma mulher que havia conhecido na internet, o idoso Manuel Antônio Madureira da Cruz, 63 anos, foi encontrado, nesta quinta-feira (14), dopado e com machucados na perna. Uma moradora do bairro São Vicente, na Baixada Fluminense, encontrou Manuel, que estava desacordado.

