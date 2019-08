Idoso que teve foto usada sem autorização em memes ganha R$ 100 mil na Justiça

Foto de João Nunes Franco tirada nos 70 e usada em site (TV Goiás/Reprodução)

Foto antiga da vítima foi usada com frases depreciativas em site

Foram netos de João Nunes Franco, de 92 anos, que viram a foto do avô no perfil “Te Sento a Vara”, que tem mais de 4 milhões de seguidores. A foto era usada com frases como “Te sento a vara moleque baitola”, “É 8 ou 80…Mas se for 69 serve” e “A vida não tá fácil…mas eu tô”.

João entrou na Justiça e decisão obriga o dono do perfil a parar de usar a imagem e ainda pagar a indenização de R$ 100 mil. Mas ainda cabe recurso à decisão.

“Eu mesmo fiquei muito revoltado na época. Não tinha maneira como parar”, explica João. Já o proprietário do perfil, Henrique Soares da Rocha Miranda, afirma que acreditava que a imagem era de domínio público. “Não tive uma ciência, tipo: ‘Eu tenho que procurar alguém pra pedir autorização'”, disse Miranda, que continuou a usar sãs frases, mas agora com uma caricatura.

João tirou a foto quando tinha 50 anos, em 1977. Em 2012, cedeu a foto para uso em um blog chamado “Gente de Campo Alegre”, que relata histórias dos moradores da cidade goiana.

