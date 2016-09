Idoso soca recém-nascido achando que era boneca (Foto: reprodução/Facebook)

Um idoso de 63 anos foi detido após dar um soco em um recém-nascido que estava ao lado da mãe, acreditando que o bebê se tratava de uma boneca.

A pequena Elsie Rose tinha apenas cinco dias de vida e foi levada ao hospital às pressas, mas não sofreu ferimentos graves. O caso aconteceu na segunda-feira (5) em Manchester, no Reino Unido.

Segundo informações do jornal Manchester Evening News, a mãe do bebê Amy Duckers afirmou que estava com Elsie no supermercado quando o idoso se aproximou e deu um soco em sua filha.

No momento da agressão, Amy estava com a outra filha, Libby, 7, e conversava com um vizinho. Segundo ela, todos ficaram sem reação com a atitude do idoso.

“Eu ouvi o barulho do soco dele. Ninguém conseguiu reagir na hora. Estávamos todos chocados. Quando me dei conta, comecei a gritar. Ele poderia ter, facilmente, matado minha filha”, afirmou Amy em entrevista ao Manchester Evening News.

Segundo Amy, após o ocorrido, o acusado apenas pediu desculpas e disse que pensou se tratar de uma boneca. A bebê recebeu alta no dia seguinte à agressão.

“Ainda estou digerindo tudo isso. Sei apenas que a polícia falou com ele. Mas, o que eu realmente gostaria de saber é o motivo pelo qual ele fez isso. Por que uma pessoa dá um soco em uma criança?”, perguntou a mãe de Elsie.

(Com informações do Extra)

