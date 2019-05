Idoso suspeito de estuprar criança de 2 anos é preso em Alenquer, no Pará

Idoso suspeito de estupro de vulnerável foi preso em Alenquer, no Pará — (Foto: Ronald Rodrigues/Arquivo pessoal)

O suspeito nega ter cometido o crime. A denúncia foi feita pela mãe da criança ao Conselho Tutelar.

Um idoso de 74 anos, conhecido pelo apelido “Poeirinha”, foi preso pela Polícia Militar de Alenquer, no oeste do Pará, na segunda-feira (13), por suspeita de estupro de vulnerável. A vítima seria uma criança de apenas dois anos.

Segundo informações da polícia, o fato ocorreu no bairro Esperança, em Alenquer. Não ocorreu penetração porque a mãe da criança chegou no momento em que o suspeito se preparava para consumar o ato, conforme denúncia feita por ela ao Conselho Tutelar do município.

Ao ser preso, o idoso negou ter praticado o estupro de vulnerável. Caberá à Justiça decidir se ele permanecerá preso ou responderá ao inquérito em liberdade.

