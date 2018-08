Idoso suspeito de estuprar menina de 10 anos tem órgão genital cortado e é morto após deixar a prisão no MT

Idoso suspeito de estuprar menina de 10 anos tem órgão genital cortado e é morto após deixar a prisão em Lucas do Rio Verde

FotoS: Polícia Civil/Divulgação – Um idoso de 61 anos foi encontrado morto com o órgão genital arrancando em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, nesta sexta-feira (3). De acordo com a Polícia Civil, José Antônio Pinheiro era suspeito de estuprar uma menina de 10 anos. Ele foi preso em março deste ano e havia deixado a cadeia recentemente.

O caso deve ser investigado pela polícia.

O corpo de José foi encontrado pelos vizinhos. À polícia, eles disseram que notaram a ausência dele, que sempre ia até a residência deles para tomar café da manhã.

Segundo a Polícia Civil, os vizinhos decidiram ir até a casa de José e notaram, já na porta de entrada, marcas de sangue.

Eles empurraram a porta que estava entreaberta e encontraram o corpo do idoso caído no chão. A vítima tinha lesões de facadas no rosto e no tórax.

Além dos golpes, o idoso teve o órgão genital arrancado e encontrado no quintal da residência.

José Antônio foi preso no dia 23 de março suspeito de estupro de vulnerável. A vítima seria filha de um conhecido dele.



De acordo com o processo no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), um laudo de exame de corpo de delito comprovou o abuso.

Nenhum suspeito de ter cometido o crime havia sido identificado ou preso até a publicação desta reportagem.

Idoso havia sido preso por suspeita de estuprar uma menina de 10 anos

Fonte: G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...