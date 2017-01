Idoso suspeito de violentar menina de 11 anos é preso em Belém

Homem de 64 anos teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Investigações constataram que a vítima sofria maus tratos.

Um homem de 64 anos foi preso em Belém após ser apontado como suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos de idade. De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (26) pela Polícia Civil, as investigações mostraram que a vítima sofria maus tratos por parte do suspeito, que negou o crime.

As investigações foram realizadas por policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) e resultaram no pedido de prisão preventiva do suspeito. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça e cumprido na última terça-feira (24).

Segundo a Polícia Civil, a criança recebe atendimento pelo programa Pro Paz e permanece em um abrigo com sua mãe por terem sido ameaçadas pelo suspeito, que foi encaminhado ao Sistema Penitenciário e permanecerá preso à disposição da justiça.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

